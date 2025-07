Manifestantes se reúnem em fórum para acompanhar audiência sobre o acidente que matou 12 estudantes A audiência online busca responsabilizar o motorista Evandro Rogério Leite, acusado de imprudência Balanço Geral Interior SP|Do R7 24/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h58 ) twitter

Familiares e amigos das vítimas do acidente na Rodovia Jorge Luiz se reúnem em frente ao fórum de Nuporanga (SP) para exigir justiça. A audiência online busca responsabilizar o motorista Evandro Rogério Leite, acusado de imprudência. O clima é de tristeza e indignação, com homenagens emocionantes às 12 vidas perdidas. A comunidade clama por ações do governo para evitar novas tragédias.