Menina de 9 anos com doença rara corre contra o tempo por cirurgia feita por médico americano Aline enfrenta a síndrome da ‘veia porta’, uma condição grave que afeta o fluxo sanguíneo Balanço Geral Interior SP|Do R7 27/08/2025 - 16h33 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A história de Aline, uma menina de 9 anos com uma doença rara, emociona. A família busca ajuda para um procedimento médico nos EUA, já que o SUS (Sistema Único de Saúde) não cobre a cirurgia. Aline enfrenta a síndrome da ‘veia porta’, uma condição grave que afeta o fluxo sanguíneo. A esperança está em um médico americano que realiza a cirurgia que pode trazer a cura. A fé e a solidariedade são fundamentais nessa jornada.