Menos de 24 horas depois, nova confusão é registrada em UPA de Franca (SP) O desespero por atendimento levou a um tumulto com agressões e intervenção policial Balanço Geral Interior SP|Do R7 21/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h39 )

Uma confusão ocorreu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, em Franca (SP), envolvendo familiares de Dalila Cristina Evangelista, que aguardam transferência para a Santa Casa devido a uma infecção grave na perna. O desespero por atendimento levou a um tumulto com agressões e intervenção policial. A situação reflete o caos na saúde pública, com falta de vagas e atendimento precário, gerando revolta e desespero entre os familiares.