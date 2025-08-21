Menos de 24 horas depois, nova confusão é registrada em UPA de Franca (SP)
O desespero por atendimento levou a um tumulto com agressões e intervenção policial
Uma confusão ocorreu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, em Franca (SP), envolvendo familiares de Dalila Cristina Evangelista, que aguardam transferência para a Santa Casa devido a uma infecção grave na perna. O desespero por atendimento levou a um tumulto com agressões e intervenção policial. A situação reflete o caos na saúde pública, com falta de vagas e atendimento precário, gerando revolta e desespero entre os familiares.