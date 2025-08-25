Ministério Público cobra melhorias nos pontos de ônibus de Franca (SP)
Com mais de 1.200 pontos, 80% não têm cobertura, causando transtornos para os usuários, especialmente idosos e deficientes
O Ministério Público cobra soluções da prefeitura de Franca (SP) e da empresa São José para melhorar as condições dos pontos de ônibus da cidade. Com mais de 1.200 pontos, 80% não têm cobertura, causando transtornos para os usuários, especialmente idosos e deficientes. A proposta de adoção de pontos por empresas é discutida como solução. A prefeitura planeja melhorias estruturais em nova licitação.