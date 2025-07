Morador de Jaboticabal (SP) devolve par de botas de Naiara Azevedo O incidente não ofuscou o sucesso da Festa do Quitute, que celebrou os 197 anos da cidade Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/07/2025 - 16h20 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h20 ) twitter

Durante a Festa do Quitute em Jaboticabal (SP), Naiara Azevedo perdeu suas botas, gerando um meme na internet. O presidente do evento, Ângelo Caruso, anunciou que as botas foram encontradas e serão devolvidas à cantora. O incidente não ofuscou o sucesso da festa, que celebrou os 197 anos da cidade, com seis dias de eventos sem ocorrências graves e arrecadação positiva para entidades locais.