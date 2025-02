Moradores de Franca vivem medo com cachorros abandonados e agressivos Vários animais começaram a atacar pedestres e motociclistas Balanço Geral Interior SP|Do R7 29/01/2025 - 20h38 (Atualizado em 29/01/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores do Residencial Irineu Zanetti, em Franca, estão alarmados com uma situação crescente de insegurança. Vários cachorros abandonados pelas ruas do bairro começaram a atacar pedestres e motociclistas, gerando pânico entre a população. A agressividade dos animais tem aumentado, colocando em risco a integridade física de quem passa pelo local.