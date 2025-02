Moradores sofrem com transtornos causados pelas fortes chuvas na região de Franca (SP) No bairro Pacaembu, árvores caídas bloqueiam ruas e ameaçar a rede elétrica Balanço Geral Interior SP|Do R7 24/01/2025 - 17h54 (Atualizado em 24/01/2025 - 17h54 ) twitter

Alguns pontos de Franca (SP) ainda sofrem com os estragos causados pela forte chuva que caiu no fim da tarde do último dia 23.

No bairro Pacaembu, na zona norte da cidade, muitas árvores caíram, interditando ruas e deixando vários moradores sem internet.