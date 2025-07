Morango do amor: doce vira uma verdadeira febre nas redes sociais Flávio, confeiteiro, compartilha dicas para o preparo perfeito, destacando a importância de seguir medidas exatas e o uso de corantes para um visual atraente Balanço Geral Interior SP|Do R7 24/07/2025 - 17h03 (Atualizado em 24/07/2025 - 17h03 ) twitter

O morango do amor, inspirado na maçã do amor, virou sensação nas redes sociais. A receita envolve morango coberto com brigadeiro e banhado em caramelo. O processo exige precisão, desde a higienização do morango até o ponto exato do caramelo. Flávio, confeiteiro, compartilha dicas para o preparo perfeito, destacando a importância de seguir medidas exatas e o uso de corantes para um visual atraente.