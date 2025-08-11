Logo R7.com
Motociclista morre após atingir poste em avenida de Franca (SP)

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente

Balanço Geral Interior SP

Um motociclista morreu, após colidir com um poste na Avenida Doutor Ismael Alonso y Alonso, em Franca (SP). O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, quando o piloto perdeu o controle em alta velocidade. A moto pertencia a uma mulher de Itirapuã (SP), mas o condutor ainda não foi identificado. A polícia investiga as causas do acidente, que foi registrado por câmeras de segurança.

