Motociclista sofre acidente e vai parar embaixo de ônibus em Ribeirão Preto (SP) Apesar da imagem impressionante, o motociclista sofreu apenas ferimentos leves nas mãos Balanço Geral Interior SP|Do R7 30/07/2025 - 13h02 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h02 )

Na rua João Bim, em Ribeirão Preto (SP), um acidente envolvendo uma moto e um ônibus causou lentidão no trânsito. O motociclista tentou desviar de um obstáculo, mas caiu e a moto deslizou para debaixo do ônibus. Apesar da imagem impressionante, o motociclista sofreu apenas ferimentos leves nas mãos. Passageiros do ônibus foram transferidos para outro veículo enquanto a moto era removida.