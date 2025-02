Motorista da carreta que atingiu ônibus e matou 12 estudantes em Nuporanga é preso pela Polícia Homem teria tentado fugir, mas foi contido no local do acidente nesta quinta (20); suspeito deve responder por omissão de socorro e está internado sob escolta policial Balanço Geral Interior SP|Do R7 Record Interior SP 21/02/2025 - 13h23 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista da carreta que atingiu ônibus e matou 12 pessoas em Nuporanga é preso pela Polícia

A Polícia Civil informou que prendeu em flagrante o motorista da carreta que atingiu um ônibus com estudantes universitários e deixou 12 mortos e 19 feridos, na noite desta quinta-feira (20), no interior de São Paulo. O acidente ocorreu pouco depois das 23h, na estrada vicinal Jorge Luiz, entre Nuporanga e São José da Bela Vista. De acordo com o delegado João Batistucci, que acompanha o caso, o motorista da carreta vai ser preso em flagrante por omissão de socorro e tentativa de fuga do local do acidente. Ele foi socorrido e está internado sob escolta policial na Santa Casa de Franca.