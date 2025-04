Motorista de 72 anos fica gravemente ferido em acidente na Rodovia Cândido Portinari O impacto foi tão forte que o caminhoneiro foi arremessado para fora do veículo Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/04/2025 - 17h47 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h47 ) twitter

Um motorista de 72 anos ficou gravemente ferido após perder o controle do veículo e colidir com um barranco na Rodovia Cândido Portinari, próximo ao trevo de Pedregulho (SP). O impacto foi tão forte que o caminhoneiro foi arremessado para fora do veículo.

Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Pedregulho e, posteriormente, transferido para Franca.

As causas do acidente estão sob investigação, e o estado de saúde do motorista permanece delicado.

A perícia foi realizada no local para determinar as circunstâncias do acidente.