Motorista de furgão tem crise de tosse e quase cai em córrego de Franca (SP) Homem está em tratamento médico para pneumonia e pretende evitar dirigir até se recuperar completamente Balanço Geral Interior SP|Do R7 09/05/2025 - 15h39 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h39 )

Um furgão quase caiu no córrego dos Bagres, na avenida Hélio Palermo, em Franca (SP), após o motorista perder o controle do veículo devido a uma crise de tosse agravada por pneumonia. O incidente ocorreu pela manhã de hoje (09) e foi registrado por câmeras de segurança. O promotor de eventos, que estava sozinho no veículo, desmaiou e só se recorda de ser retirado do furgão por transeuntes. Felizmente, nenhum outro veículo foi envolvido no acidente. O trânsito ficou lento no local e um guincho foi acionado para a remoção do furgão. O motorista está em tratamento médico e pretende evitar dirigir até se recuperar completamente.