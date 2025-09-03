Logo R7.com
Motorista de ônibus que se envolveu em acidente com treminhão será velado e enterrado em Osasco (SP)

O ônibus, com 29 passageiros, seguia de Franca para a capital paulista

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Em Batatais (SP), um grave acidente resultou na morte de um motorista de ônibus após colisão com um caminhão canavieiro que fez uma conversão proibida. O ônibus, com 29 passageiros, seguia de Franca para São Paulo. Treze pessoas ficaram gravemente feridas. A polícia investiga o caso, destacando infrações do motorista do caminhão.

