Motorista de ônibus que se envolveu em acidente com treminhão será velado e enterrado em Osasco (SP) O ônibus, com 29 passageiros, seguia de Franca para a capital paulista Balanço Geral Interior SP|Do R7 03/09/2025 - 14h36 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h36 )

Em Batatais (SP), um grave acidente resultou na morte de um motorista de ônibus após colisão com um caminhão canavieiro que fez uma conversão proibida. O ônibus, com 29 passageiros, seguia de Franca para São Paulo. Treze pessoas ficaram gravemente feridas. A polícia investiga o caso, destacando infrações do motorista do caminhão.