Motorista embriagado que matou casal na Brigadeiro Faria Lima tem alta médica e vai para a prisão
O acidente ocorreu quando ele dirigia na contramão, atingindo o carro da família, no qual também estava o filho do casal, que ficou ferido
Após 17 dias internado, Luiz Henrique do Prado Manuel, motorista embriagado que causou a morte de um casal na rodovia Brigadeiro Faria Lima, foi transferido para a penitenciária de Pontal (SP). O acidente ocorreu quando ele dirigia na contramão, atingindo o carro da família. O filho do casal ficou ferido. A justiça converteu sua prisão em flagrante para preventiva. O caso chocou pela imprudência e desrespeito às leis de trânsito.