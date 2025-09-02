Motorista morre e 13 passageiros ficam feridos durante acidente com caminhão na Cândido Portinari O caminhão envolvido teria feito uma manobra proibida, causando a colisão com o ônibus que levava 29 passageiros Balanço Geral Interior SP|Do R7 02/09/2025 - 12h34 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h34 ) twitter

Em Batatais (SP), na rodovia Cândido Portinari, um grave acidente resultou na morte do motorista de um ônibus e ferimentos em 29 passageiros. O caminhão envolvido fez uma manobra proibida, causando a colisão. A polícia investiga o caso, enquanto a empresa do ônibus lamenta o ocorrido e presta suporte às vítimas.