Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Motorista morre e 13 passageiros ficam feridos durante acidente com caminhão na Cândido Portinari

O caminhão envolvido teria feito uma manobra proibida, causando a colisão com o ônibus que levava 29 passageiros

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Em Batatais (SP), na rodovia Cândido Portinari, um grave acidente resultou na morte do motorista de um ônibus e ferimentos em 29 passageiros. O caminhão envolvido fez uma manobra proibida, causando a colisão. A polícia investiga o caso, enquanto a empresa do ônibus lamenta o ocorrido e presta suporte às vítimas.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.