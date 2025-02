MP e Prefeitura devem investigar casos de pacientes cegos após mutirão da catarata em Taquaritinga 12 pacientes ficaram cegos após cirurgias no AME da cidade no dia 21 de outubro de 2024; equipe médica foi afastada Balanço Geral Interior SP|Do R7 11/02/2025 - 16h38 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h38 ) twitter

O Ministério Público de Taquaritinga se reuniu na manhã desta terça (11) com a coordenadoria da Vigilância Sanitária de Taquaritinga para mais informações sobre o caso dos pacientes que ficaram cegos após mutirão de cirurgias de catarata na cidade. Ao todo, 12 pacientes ficaram cegos após cirurgias no Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) de Taquaritinga no dia 21 de outubro de 2024. A unidade é administrada pela Santa Casa de Franca, organização social que faz a gestão dos procedimentos.

Segundo a Prefeitura, o município não havia sido notificado dos problemas ocorridos nas cirurgias, e a coordenadora apresentou um breve relato das informações que a Vigilância Sanitária havia de informações sobre o caso. Já o Ministério Público informou que está fazendo reuniões e colhendo informações prévias para orientar a atuação que será implementada pelo órgão.