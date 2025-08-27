Mulher atacada com água quente por ex-companheiro teve alta médica e está em casa
Alana enfrenta o trauma das queimaduras e teme pela segurança, já que o agressor responde em liberdade
Após 25 dias internada, Alana da Silva, vítima de ataque com água quente pelo ex-companheiro, retorna para casa. O crime ocorreu em Sertãozinho (SP), motivado por ciúmes e desemprego. Alana enfrenta o trauma das queimaduras e teme pela segurança, já que o agressor responde em liberdade. Ela alerta sobre a importância de denunciar sinais de violência desde o início.