Mulher atacada com água quente por ex-companheiro teve alta médica e está em casa Alana enfrenta o trauma das queimaduras e teme pela segurança, já que o agressor responde em liberdade Balanço Geral Interior SP|Do R7 27/08/2025 - 16h29 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após 25 dias internada, Alana da Silva, vítima de ataque com água quente pelo ex-companheiro, retorna para casa. O crime ocorreu em Sertãozinho (SP), motivado por ciúmes e desemprego. Alana enfrenta o trauma das queimaduras e teme pela segurança, já que o agressor responde em liberdade. Ela alerta sobre a importância de denunciar sinais de violência desde o início.