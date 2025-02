Mulher é arrastada por ladrão de moto, em Ribeirão Preto (SP) Vítima teve a bolsa roubada e sofreu ferimentos leves. Caso aconteceu no bairro Quintino Balanço Geral Interior SP|Do R7 28/01/2025 - 10h42 (Atualizado em 28/01/2025 - 10h42 ) twitter

No bairro Quintino, em Ribeirão Preto (SP), uma mulher teve a bolsa arrancada por um ladrão em uma moto. Câmeras de segurança registraram quando o criminoso passou ao lado da vítima, agarrou o objeto e acabou arrastando a mulher, que caiu no chão e teve ferimentos leves. O suspeito fugiu com os pertences e não foi identificado.

Este não foi o primeiro registro desse tipo de assalto. No ano passado, duas pessoas também foram arrastadas por ladrões de moto. Nos dois casos, as vítimas ficaram feridas e tiveram suas mochilas roubadas.