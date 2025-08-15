Mulher fica ferida no braço após ser atacada na garagem de casa por um pitbull O cão, que escapou durante uma limpeza na casa de seu dono, também atacou outras duas crianças Balanço Geral Interior SP|Do R7 15/08/2025 - 13h44 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h44 ) twitter

Em Ribeirão Preto (SP), moradores do bairro Cristo Redentor estão em alerta após uma série de ataques de um pitbull. O cão feriu gravemente uma mulher e atacou outras duas crianças. O tutor do animal, que escapou durante uma limpeza, comprometeu-se a pagar pelo tratamento das vítimas e não deseja mais ficar com o pitbull. A situação gerou medo e preocupação entre os residentes locais.