Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mulher fica ferida no braço após ser atacada na garagem de casa por um pitbull

O cão, que escapou durante uma limpeza na casa de seu dono, também atacou outras duas crianças

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Em Ribeirão Preto (SP), moradores do bairro Cristo Redentor estão em alerta após uma série de ataques de um pitbull. O cão feriu gravemente uma mulher e atacou outras duas crianças. O tutor do animal, que escapou durante uma limpeza, comprometeu-se a pagar pelo tratamento das vítimas e não deseja mais ficar com o pitbull. A situação gerou medo e preocupação entre os residentes locais.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.