Mulher fica ferida no braço após ser atacada na garagem de casa por um pitbull
O cão, que escapou durante uma limpeza na casa de seu dono, também atacou outras duas crianças
Em Ribeirão Preto (SP), moradores do bairro Cristo Redentor estão em alerta após uma série de ataques de um pitbull. O cão feriu gravemente uma mulher e atacou outras duas crianças. O tutor do animal, que escapou durante uma limpeza, comprometeu-se a pagar pelo tratamento das vítimas e não deseja mais ficar com o pitbull. A situação gerou medo e preocupação entre os residentes locais.