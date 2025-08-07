Mulher que agrediu técnica de enfermagem na UBS conversa com a RECORD
A agressora expressou arrependimento e busca resolver a situação judicialmente, enquanto a técnica, abalada, optou por não dar entrevistas
Uma paciente agrediu uma técnica de enfermagem em uma UBS (Unidade Básicas de Saúde) em Franca (SP), após sentir-se ofendida por comentários sobre seu uso de medicamentos controlados. O incidente foi registrado e ganhou repercussão nacional. A agressora expressou arrependimento e busca resolver a situação judicialmente, enquanto a técnica, abalada, optou por não dar entrevistas.