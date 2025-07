Neymar compra réplica do Batmóvel avaliada em R$ 8 milhões Veículo exclusivo foi projetado por designer brasileiro e exibido em museu antes da compra Balanço Geral Interior SP|Do R7 28/07/2025 - 16h10 (Atualizado em 28/07/2025 - 16h10 ) twitter

Neymar comprou uma réplica do Batmóvel, inspirada no famoso carro dos filmes do Batman, por R$ 8 milhões. O veículo, com motor V8 e 500 cavalos de potência, foi criado pelo designer automotivo Ademar. Antes de chegar ao jogador, o Batmóvel foi exibido em um museu. O carro não é homologado para ruas, mas Neymar poderá utilizá-lo em sua propriedade. O segundo modelo, ainda em segredo, pertence a um empresário famoso.