Neymar se emociona antes de jogo decisivo entre Santos e Corinthians Astro compartilhou vídeo chorando e lamentando não poder ajudar o time em campo; Santos perdeu para o Timão Balanço Geral Interior SP|Do R7 11/03/2025 - 17h53 (Atualizado em 11/03/2025 - 18h12 )

Neymar compartilhou um vídeo emocionante onde aparece chorando antes da semifinal do Campeonato Paulistão entre Santos e Corinthians.

No registro, ele expressa a dificuldade de não poder estar em campo com seus companheiros e a tristeza por não participar do jogo decisivo. O astro ainda incentivou o time a lutar até o fim e a se unir em busca da vitória.

Apesar de seu apoio, o Santos não conseguiu superar o Corinthians e foi eliminado da competição