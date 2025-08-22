Logo R7.com
Número de apreensões realizadas pela DISE de Franca este ano superam 2024

Com mais recursos e tecnologia, a Polícia Civil apreendeu mais cocaína, crack e veículos em comparação ao ano anterior

Balanço Geral Interior SP|Do R7

A DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca (SP) intensificou suas operações, resultando em um aumento significativo nas apreensões de drogas em 2025. Com mais recursos e tecnologia, a Polícia Civil apreendeu mais cocaína, crack e veículos em comparação ao ano anterior. O combate ao tráfico é crucial para reduzir a criminalidade e a insegurança na região.

