Número de apreensões realizadas pela DISE de Franca este ano superam 2024 Com mais recursos e tecnologia, a Polícia Civil apreendeu mais cocaína, crack e veículos em comparação ao ano anterior Balanço Geral Interior SP|Do R7 22/08/2025 - 12h42 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca (SP) intensificou suas operações, resultando em um aumento significativo nas apreensões de drogas em 2025. Com mais recursos e tecnologia, a Polícia Civil apreendeu mais cocaína, crack e veículos em comparação ao ano anterior. O combate ao tráfico é crucial para reduzir a criminalidade e a insegurança na região.