Número de apreensões realizadas pela DISE de Franca este ano superam 2024
Com mais recursos e tecnologia, a Polícia Civil apreendeu mais cocaína, crack e veículos em comparação ao ano anterior
A DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca (SP) intensificou suas operações, resultando em um aumento significativo nas apreensões de drogas em 2025. Com mais recursos e tecnologia, a Polícia Civil apreendeu mais cocaína, crack e veículos em comparação ao ano anterior. O combate ao tráfico é crucial para reduzir a criminalidade e a insegurança na região.