Obra do programa federal incomoda moradores do bairro Professor Antônio Palocci
A ausência de tapumes e o excesso de poeira afetam a segurança e a qualidade de vida local
Em Ribeirão Preto (SP), moradores do bairro Professor Antônio Palocci enfrentam transtornos devido à falta de fiscalização em obra do programa Minha Casa Minha Vida. A ausência de tapumes e o excesso de poeira afetam a segurança e a qualidade de vida local. Após denúncias, a prefeitura promete vistoria e a construtora planeja melhorias.