Obra do programa federal incomoda moradores do bairro Professor Antônio Palocci A ausência de tapumes e o excesso de poeira afetam a segurança e a qualidade de vida local Balanço Geral Interior SP|Do R7 08/08/2025 - 16h47 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h47 )

Em Ribeirão Preto (SP), moradores do bairro Professor Antônio Palocci enfrentam transtornos devido à falta de fiscalização em obra do programa Minha Casa Minha Vida. A ausência de tapumes e o excesso de poeira afetam a segurança e a qualidade de vida local. Após denúncias, a prefeitura promete vistoria e a construtora planeja melhorias.