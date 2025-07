Onça-pintada Caeté recebe visitas pela primeira vez no zoológico de Guaíra (SP) Após perder a mãe para caçadores, ela foi acolhida e adaptada ao novo lar, onde encanta visitantes com sua beleza Balanço Geral Interior SP|Do R7 28/07/2025 - 17h14 (Atualizado em 28/07/2025 - 17h14 ) twitter

Caeté, uma onça-pintada resgatada no Pará, agora vive no zoológico de Guaíra (SP). Após perder a mãe para caçadores, foi acolhida e adaptada ao novo lar, onde encanta visitantes com sua beleza. Parte de um plano de conservação, Caeté pode ganhar uma companheira para reprodução em cativeiro, destacando a importância da preservação da fauna brasileira.