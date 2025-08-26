ONG que atende mulheres vítimas de violência é alvo de bandidos pela segunda vez e suspende atividades A organização faz um apelo urgente por apoio financeiro e doações para retomar seus serviços vitais Balanço Geral Interior SP|Do R7 26/08/2025 - 16h36 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h36 ) twitter

Uma ONG em Ribeirão Preto (SP), que apoia mulheres vítimas de violência, foi furtada pela segunda vez em pouco mais de um mês. Criminosos levaram equipamentos essenciais, paralisando as atividades. A organização faz um apelo urgente por apoio financeiro e doações para retomar seus serviços vitais. A prefeitura prometeu intensificar a segurança na região.