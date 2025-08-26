Logo R7.com
ONG que atende mulheres vítimas de violência é alvo de bandidos pela segunda vez e suspende atividades

A organização faz um apelo urgente por apoio financeiro e doações para retomar seus serviços vitais

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Uma ONG em Ribeirão Preto (SP), que apoia mulheres vítimas de violência, foi furtada pela segunda vez em pouco mais de um mês. Criminosos levaram equipamentos essenciais, paralisando as atividades. A organização faz um apelo urgente por apoio financeiro e doações para retomar seus serviços vitais. A prefeitura prometeu intensificar a segurança na região.

