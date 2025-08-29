Ônibus com 15 passageiros tomba em rodovia da região Em Casa Branca e Cravinhos, outros dois acidentes resultaram na morte de duas pessoas Balanço Geral Interior SP|Do R7 29/08/2025 - 16h45 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h45 ) twitter

Em Mococa (SP), um ônibus com 15 passageiros tombou devido à chuva, resultando em ferimentos leves para dois passageiros. Em Casa Branca (SP), um idoso morreu após colidir sua moto com um caminhão. Em Cravinhos (SP), outro acidente envolveu dois caminhões, no qual um motorista morreu ao pular do veículo antes da colisão. As causas dos acidentes estão sob investigação.