Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ônibus com 15 passageiros tomba em rodovia da região

Em Casa Branca e Cravinhos, outros dois acidentes resultaram na morte de duas pessoas

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Em Mococa (SP), um ônibus com 15 passageiros tombou devido à chuva, resultando em ferimentos leves para dois passageiros. Em Casa Branca (SP), um idoso morreu após colidir sua moto com um caminhão. Em Cravinhos (SP), outro acidente envolveu dois caminhões, no qual um motorista morreu ao pular do veículo antes da colisão. As causas dos acidentes estão sob investigação.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.