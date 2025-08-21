Logo R7.com
Operação da PM fecha fábrica ilegal de armamento de uso restrito

A investigação, iniciada há 10 dias, levou à prisão de dois homens em Americana (SP), envolvidos na produção de fuzis AR-15

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Uma operação do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar desmantelou uma fábrica ilegal de armamento em Ribeirão Preto (SP). A investigação, iniciada há 10 dias, levou à prisão de dois homens em Americana (SP), envolvidos na produção de fuzis AR-15. As autoridades buscam identificar os destinatários e fornecedores das armas.

