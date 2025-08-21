Operação da PM fecha fábrica ilegal de armamento de uso restrito A investigação, iniciada há 10 dias, levou à prisão de dois homens em Americana (SP), envolvidos na produção de fuzis AR-15 Balanço Geral Interior SP|Do R7 21/08/2025 - 16h50 (Atualizado em 21/08/2025 - 17h39 ) twitter

Uma operação do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar desmantelou uma fábrica ilegal de armamento em Ribeirão Preto (SP). A investigação, iniciada há 10 dias, levou à prisão de dois homens em Americana (SP), envolvidos na produção de fuzis AR-15. As autoridades buscam identificar os destinatários e fornecedores das armas.