Operação da PM fecha fábrica ilegal de armamento de uso restrito
A investigação, iniciada há 10 dias, levou à prisão de dois homens em Americana (SP), envolvidos na produção de fuzis AR-15
Uma operação do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar desmantelou uma fábrica ilegal de armamento em Ribeirão Preto (SP). A investigação, iniciada há 10 dias, levou à prisão de dois homens em Americana (SP), envolvidos na produção de fuzis AR-15. As autoridades buscam identificar os destinatários e fornecedores das armas.