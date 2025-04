Pais são presos por forjar sequestro do próprio filho de 6 anos em golpe Casal planejou desaparecimento da criança para extorquir familiares e pagar dívidas Balanço Geral Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 16h36 (Atualizado em 16/04/2025 - 16h36 ) twitter

Um casal foi preso em flagrante por forjar o sequestro do filho de 6 anos em tentativa de extorsão contra familiares. Fabrício Bonetti e Mayara Maria dos Santos esconderam a criança no porta-malas do próprio carro enquanto simulavam o desaparecimento. Investigações revelaram que o plano foi elaborado para arrecadar dinheiro e quitar dívidas com agiotas. Após a descoberta do plano criminoso o casal foi preso preventivamente, respondendo por cárcere privado e maus-tratos.