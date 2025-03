Paixão e superação: a história de Davi Miguel Jovem corintiano com condição médica rara realiza sonho de visitar a Arena Corinthians com ajuda de mochila especial Balanço Geral Interior SP|Do R7 11/03/2025 - 18h39 (Atualizado em 11/03/2025 - 18h39 ) twitter

Conheça a história inspiradora de Davi Miguel, um jovem corintiano que, apesar de enfrentar uma condição médica rara, realizou o sonho de visitar a Arena Corinthians. Com o auxílio de uma mochila especial que garante sua autonomia, Davi pôde acompanhar de perto seu time do coração e interagir com jogadores como Memphis Depay e Yuri Alberto.