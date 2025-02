Paixão pelo Touro: aposentado coleciona ingressos do Franca Basquete José Eurípedes, o Zezinho, possui acervo de ingressos de jogos importantes e até títulos conquistados Balanço Geral Interior SP|Do R7 11/02/2025 - 16h55 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mesmo com uma campanha mediana no campeonato nacional desse ano, tem torcedor que não perde a paixão pelo Franca. O Esporte Record foi conferir de perto a história do seu Zezinho, um aposentado que conta com uma coleção especial de ingressos de jogos importantes, até de títulos conquistados.