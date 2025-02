Paulistão Série A3 2025: Comercial de Ribeirão Preto perde em casa para o União Suzano Jogo terminou em 1 a 0, com gol contra do Acácio Balanço Geral Interior SP|Do R7 22/01/2025 - 17h14 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h14 ) twitter

Pela Série A3 do Paulistão, no único jogo de ontem (21), o Comercial de Ribeirão Preto perdeu em casa para o União Suzano.

O único gol da partida foi marcado aos dois minutos do 1º tempo, quando o lateral do Bafo, Acácio, foi tirar a bola de cabeça e marcou contra.

O próximo compromisso do Comercial será diante do Marília, fora de casa. O duelo acontece no sábado, às 19h.