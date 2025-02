PF prende homem por contrabando de cigarros eletrônicos em Ribeirão Preto Flagrante ocorreu nesta segunda (24) na Zona Sul, pois a venda de ‘vapes’ é proibida pela ANVISA Balanço Geral Interior SP|Do R7 24/02/2025 - 14h32 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h32 ) twitter

A Polícia Federal prendeu nesta segunda (24) um homem que vendia pela internet cigarros eletrônicos, mais conhecidos como ‘vapes’, em Ribeirão Preto. A importação, comercialização, depósito, distribuição e venda de cigarros eletrônicos é proibida pela ANVISA.

Dentro da casa do homem, no Jardim Botânico, Zona Sul da cidade, foram encontradas diversas mercadorias proibidas; ele deve responder por crimes de contrabando e venda de produtos nocivos à saúde, com penas que podem chegar a 8 anos de prisão.