Picadas de escorpião aumentam 30% em Ribeirão Preto (SP) Crianças e idosos são os mais vulneráveis, como no caso de Miguel, de 4 anos, que sofreu complicações graves após ser picado Balanço Geral Interior SP|Do R7 29/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 17h38 )

O número de picadas de escorpião em Ribeirão Preto (SP) cresceu mais de 30% no primeiro semestre. Crianças e idosos são os mais vulneráveis, como no caso de Miguel, de 4 anos, que sofreu complicações graves após ser picado. Especialistas alertam para a importância do atendimento rápido e da prevenção, mantendo ambientes limpos e seguros para evitar acidentes.