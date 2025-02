Piloto de Monte Alto (SP) morre em queda de avião A aeronave de Walter Luiz Nicoliello Júnior, de 48 anos, estava pulverizando uma lavoura de cana de açúcar, em Minas Gerais, quando caiu Balanço Geral Interior SP|Do R7 23/01/2025 - 16h59 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h59 ) twitter

Um piloto de Monte Alto (SP) morreu em uma queda de avião no interior de Minas Gerais. A aeronave que ele pilotava fazia a pulverização de uma lavoura de cana de açúcar quando caiu. Identificado como Walter Luiz Nicoliello Júnior, de 48 anos, ele era o único ocupante do avião, que pertencia a uma empresa particular. O corpo de Walter será enterrado hoje (23) em Monte Alto.

A Polícia Civil de MG e o Centro Nacional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) irão realizar perícias no local do acidente para determinar as causas da queda.