Pipoca pode prevenir doenças e reduzir colesterol Estudos indicam que, preparada sem óleo e com temperos naturais, a pipoca pode contribuir para a saúde intestinal e reduzir riscos de doenças Balanço Geral Interior SP|Do R7 11/08/2025 - 16h48 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h48 )

A pipoca, antes vista como inimiga das dietas, ganha novo status com pesquisas científicas que destacam seus benefícios à saúde. Preparada sem óleo e com temperos como cúrcuma, pode ajudar no funcionamento do intestino, reduzir o colesterol e prevenir doenças como o câncer. Especialistas recomendam o consumo diário de porções saudáveis, evitando versões industrializadas com aditivos.