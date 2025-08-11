Logo R7.com
Pipoca pode prevenir doenças e reduzir colesterol

Estudos indicam que, preparada sem óleo e com temperos naturais, a pipoca pode contribuir para a saúde intestinal e reduzir riscos de doenças

Balanço Geral Interior SP|Do R7

A pipoca, antes vista como inimiga das dietas, ganha novo status com pesquisas científicas que destacam seus benefícios à saúde. Preparada sem óleo e com temperos como cúrcuma, pode ajudar no funcionamento do intestino, reduzir o colesterol e prevenir doenças como o câncer. Especialistas recomendam o consumo diário de porções saudáveis, evitando versões industrializadas com aditivos.

