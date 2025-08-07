PM acusado de abusar de criança de 12 anos é recolhido ao Presídio Militar
O acusado, que mantinha contato com menores via WhatsApp, trocava imagens de teor sexual e negociava favores sexuais
Um policial militar, ex-professor de uma escolinha de futebol em Formosa, Goiás, foi preso em Ribeirão Preto (SP) por suspeita de estupro de vulnerável. O acusado, que mantinha contato com menores via WhatsApp, trocava imagens de teor sexual e negociava favores sexuais. A investigação continua, buscando novas vítimas e evidências.