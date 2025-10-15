Logo R7.com
Polícia Civil conclui inquérito de Nathália Garnica e denuncia Elisabete Arrabaça por morte da filha

Segundo investigações, a motivação seria financeira, emergindo após uma disputa familiar intensa

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Elisabete Arrabaça foi indiciada pela morte de sua filha Nathália Garnica, inicialmente registrada como natural, mas apontada por investigações como envenenamento por chumbinho. A motivação seria financeira, emergindo após uma disputa familiar intensa. O caso segue para o Ministério Público após conclusão policial.

