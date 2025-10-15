Polícia Civil conclui inquérito de Nathália Garnica e denuncia Elisabete Arrabaça por morte da filha
Segundo investigações, a motivação seria financeira, emergindo após uma disputa familiar intensa
Elisabete Arrabaça foi indiciada pela morte de sua filha Nathália Garnica, inicialmente registrada como natural, mas apontada por investigações como envenenamento por chumbinho. A motivação seria financeira, emergindo após uma disputa familiar intensa. O caso segue para o Ministério Público após conclusão policial.