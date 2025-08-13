Polícia Civil faz operação contra esquema milionário de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro Com o apoio de 70 policiais, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de 6 pessoas Balanço Geral Interior SP|Do R7 13/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h00 ) twitter

Em Ribeirão Preto (SP), uma operação policial desmantelou um esquema milionário de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Com o apoio de 70 policiais, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de 6 pessoas. A investigação revelou movimentações financeiras suspeitas e a venda de microtubos para cocaína, destacando a complexidade da rede criminosa.