Polícia Civil investiga égua encontrada morta com sinais de maus-tratos e tortura na região A família do animal, que pertencia a um jovem de 15 anos, suspeita de retaliação após uma briga Balanço Geral Interior SP|Do R7 27/08/2025 - 16h16 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h16 )

Uma égua foi encontrada morta após suposta tortura por dois adolescentes, em um caso que pode ter sido motivado por vingança. A família do animal, que pertencia a um jovem de 15 anos, suspeita de retaliação após uma briga. A Polícia Civil investiga o caso, coletando pistas e imagens de segurança para identificar os responsáveis. A família está abalada e busca justiça.