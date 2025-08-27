Polícia Civil investiga égua encontrada morta com sinais de maus-tratos e tortura na região
A família do animal, que pertencia a um jovem de 15 anos, suspeita de retaliação após uma briga
Uma égua foi encontrada morta após suposta tortura por dois adolescentes, em um caso que pode ter sido motivado por vingança. A família do animal, que pertencia a um jovem de 15 anos, suspeita de retaliação após uma briga. A Polícia Civil investiga o caso, coletando pistas e imagens de segurança para identificar os responsáveis. A família está abalada e busca justiça.