Polícia Civil prende um dos suspeitos de participar de assalto à casa do ex-prefeito em Barretos (SP) O crime ocorreu em dezembro de 2024, quando três bandidos invadiram a casa, fizeram reféns e roubaram dinheiro e objetos de valor Balanço Geral Interior SP|Do R7 12/08/2025 - 14h41 (Atualizado em 12/08/2025 - 14h41 )

A Polícia Civil de Barretos (SP) prendeu um dos suspeitos envolvidos no assalto à residência do ex-prefeito Uebe Rezeck. O crime ocorreu em dezembro de 2024, quando três bandidos invadiram a casa, fizeram reféns e roubaram dinheiro e objetos de valor. Um dos suspeitos foi encontrado em Embu das Artes (SP), levantando suspeitas de que uma quadrilha teria saído da capital para cometer esse crime em Barretos. As investigações continuam para identificar os outros envolvidos.