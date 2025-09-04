Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Polícia Civil procura por bandidos que assaltaram casa na zona sul e fizeram vítima refém

A suspeita é que os bandidos tinham informações privilegiadas, e câmeras de segurança têm sido analisadas na investigação

Balanço Geral Interior SP|Do R7

A polícia investiga um assalto em uma casa na zona sul de Ribeirão Preto (SP), onde criminosos levaram joias e dinheiro. O veículo usado tinha placa clonada, dificultando a identificação. A suspeita é que os bandidos tinham informações privilegiadas. A vítima ainda não foi ouvida devido ao abalo emocional. Câmeras de segurança são analisadas para identificar os suspeitos.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.