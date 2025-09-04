Polícia Civil procura por bandidos que assaltaram casa na zona sul e fizeram vítima refém
A suspeita é que os bandidos tinham informações privilegiadas, e câmeras de segurança têm sido analisadas na investigação
A polícia investiga um assalto em uma casa na zona sul de Ribeirão Preto (SP), onde criminosos levaram joias e dinheiro. O veículo usado tinha placa clonada, dificultando a identificação. A suspeita é que os bandidos tinham informações privilegiadas. A vítima ainda não foi ouvida devido ao abalo emocional. Câmeras de segurança são analisadas para identificar os suspeitos.