Polícia Civil reconstitui crime de mulher que foi estrangulada e esfaqueada pelo namorado
Alexandre Júnior, acusado do crime, participou do processo, mas se manteve em silêncio
A reconstituição do feminicídio de Fernanda Cristina, conduzida pela delegada Juliana Paiva, ocorreu no Parque Vicente Leporace, em Franca (SP). Alexandre Júnior, acusado do crime, participou do processo, mas manteve-se em silêncio. A irmã da vítima, Aline Cristina, expressou indignação e pediu justiça. O caso, marcado por ciúmes e violência, segue para julgamento com júri popular.