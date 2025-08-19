Logo R7.com
Polícia Civil reconstitui crime de mulher que foi estrangulada e esfaqueada pelo namorado

Alexandre Júnior, acusado do crime, participou do processo, mas se manteve em silêncio

Balanço Geral Interior SP|Do R7

A reconstituição do feminicídio de Fernanda Cristina, conduzida pela delegada Juliana Paiva, ocorreu no Parque Vicente Leporace, em Franca (SP). Alexandre Júnior, acusado do crime, participou do processo, mas manteve-se em silêncio. A irmã da vítima, Aline Cristina, expressou indignação e pediu justiça. O caso, marcado por ciúmes e violência, segue para julgamento com júri popular.

