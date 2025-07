Polícia Civil vai encerrar inquérito do caso Nelson nas próximas horas e encaminhar ao Ministério Público Mesmo sem encontrar o corpo, o delegado Heitor confirmou que o crime foi planejado, com oito indiciados, incluindo o assassino Marlon, que ainda está foragido Balanço Geral Interior SP|Do R7 07/07/2025 - 13h08 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de Nelson Carreira, mesmo sem encontrar o corpo. O delegado Heitor confirmou que o crime foi planejado, com oito indiciados, incluindo Marlon e Tadeu, por homicídio qualificado e outros crimes. As buscas pelo corpo foram suspensas, mas a investigação segue com a certeza do homicídio.