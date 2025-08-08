Polícia cumpre mandados de busca contra venda de peças de veículos furtados na região A ‘Operação Desmanche’ aconteceu em São Carlos e em Ribeirão Preto e cumpriu 10 mandados de busca e apreensão Balanço Geral Interior SP|Do R7 08/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h00 ) twitter

A polícia realizou a ‘Operação Desmanche’ em São Carlos e em Ribeirão Preto, cumprindo 10 mandados de busca e apreensão. A ação visou desmantelar uma rede de venda de peças de veículos furtados. Um homem foi preso com arma de fogo e peças ilegais. A operação contou com apoio da Polícia Civil e outras forças, buscando enfraquecer o crime organizado na região.