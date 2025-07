Polícia estoura “QG do tráfico” em Ribeirão Preto (SP) Foram apreendidos cocaína, crack e equipamentos de comunicação Balanço Geral Interior SP|Do R7 03/07/2025 - 17h11 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h11 ) twitter

Em uma operação ao vivo na Favela do Salgado Filho, zona norte de Ribeirão Preto (SP), a Guarda Civil Metropolitana desmantelou um QG de tráfico de drogas. Foram apreendidos cocaína, crack e equipamentos de comunicação. Quatro a cinco suspeitos fugiram e as buscas continuam. A ação contou com o apoio de um cão farejador e segue em andamento para localizar mais entorpecentes.