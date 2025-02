Polícia identifica ladrões que trocaram tiros com dono de guincho durante roubo, em Ribeirão Preto Guincheiro, que também é policial militar, foi vítima de emboscada no Jardim Procópio; crime foi nesta quarta (19) e ninguém foi preso Balanço Geral Interior SP|Do R7 20/02/2025 - 14h46 (Atualizado em 20/02/2025 - 14h46 ) twitter

Voltamos a falar sobre a tentativa de roubo de um guincho que acabou em tiroteio, nesta quarta (19), no Jardim Procópio, Zona Norte de Ribeirão Preto. Os dois homens que tentaram assaltar o dono do guincho foram identificados, mas não foram encontrados ainda pela Polícia Civil. O guincheiro, que também é policial militar, afirmou ter sido vítima de uma emboscada; ele trocou tiros com os ladrões, que fugiram após o crime.