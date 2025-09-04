Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Polícia Militar resgata bezerras furtadas em fazenda da região

Os criminosos fugiram após ignorar a ordem de parada, enquanto os animais foram devolvidas aos proprietários

Balanço Geral Interior SP|Do R7

A Polícia Militar resgatou duas bezerras de uma caminhonete abandonada na rodovia João Traficante, que liga Franca (SP) a Ibiraci (MG). Os criminosos fugiram após ignorar a ordem de parada. As bezerras foram encontradas amarradas sob uma lona e devolvidas aos proprietários. O veículo, com licenciamento vencido, foi apreendido. A investigação continua para localizar os suspeitos.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.