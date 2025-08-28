Polícia prende suspeito de envolvimento no roubo em casa de alto padrão Ele é o primeiro suspeito detido de um crime que, segundo a polícia, teve a participação de pelo menos cinco pessoas Balanço Geral Interior SP|Do R7 28/08/2025 - 12h43 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h25 ) twitter

A polícia prendeu um suspeito envolvido em um roubo a uma casa de alto padrão em Ribeirão Preto (SP). O homem, detido em um condomínio em Jardinópolis (SP), é acusado de receptação qualificada. A investigação aponta a participação de pelo menos cinco pessoas no crime, com joias e relógios roubados. A polícia busca identificar outros envolvidos e recuperar mais itens roubados.