Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Polícia prende suspeito de envolvimento no roubo em casa de alto padrão

Ele é o primeiro suspeito detido de um crime que, segundo a polícia, teve a participação de pelo menos cinco pessoas

Balanço Geral Interior SP|Do R7

A polícia prendeu um suspeito envolvido em um roubo a uma casa de alto padrão em Ribeirão Preto (SP). O homem, detido em um condomínio em Jardinópolis (SP), é acusado de receptação qualificada. A investigação aponta a participação de pelo menos cinco pessoas no crime, com joias e relógios roubados. A polícia busca identificar outros envolvidos e recuperar mais itens roubados.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.